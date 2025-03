Lanazione.it - Castelfranco Piandiscò. Il consiglio comunale dà il via libera al nuovo Piano Strutturale

Arezzo, 03 marzo 2025 – Il 28 febbraio si è svolto ildedicato all’esame e all’approvazione delle osservazioni ale alOperativo del Comune di. Come ha ricordato la giunta guidata da Michele Rossi, si tratta di un passaggio storico, poiché per la prima volta, a undici anni dalla costituzione del Comune unico, viene adottato un unico strumento urbanistico che riunisce l’intero territorio. L'esecutivo ha rivendicato di aver rimesso in moto unche era fermo dall’ottobre 2023, quando erano state presentate le osservazioni, dopo una lunga gestazione durata ben nove anni. I primi atti di avvio del procedimento risalgono a sette anni fa, e la maggioranza attuale si è trovata a ereditare ungià definito dalla precedente amministrazione.