Castel Volturno, grande partecipazione alla seconda edizione di "Donne e Tartarughe"

Tempo di lettura: 3 minutiHa riscossoe tanta curiosità ladi “” tenuta ieri, domenica 2 marzo, presso il Centro di Aggregazione in Via Nicolò Macchiavelli a. L’evento, unico nel nostro Paese, ha riunito i centri di ricerca più importanti d’Italia ed è stato organizzato dall’Associazione ELSA e da Enpa – Ente Nazionale Protezione Animali, con il patrocinio del comune di.Durante l’incontro, sono state rese note le ultime ricerche scientifiche e le strategie in atto per la tutela della Caretta caretta, grazie al prezioso contributo di ricercatrici e professioniste impegnate nella conservazione dellemarine a rischio estinzione. Entusiasti i componenti dell’Associazione “Filicudi Wildlife Conservation”, che subito dopo l’iniziativa hanno dichiarato: “Meravigliosa condivisione quella di oggi con persone fantastiche che hanno dedicato la loro vitasalvaguardia dellamarine.