Castel San Pietro Terme | lo show di successo del Circo Paolo Orfei Africa Il Regno Animale

Arriva aSanlodidel, presenta, “, il”, in città dal 7 al 10 marzo, arriva la famigliae ilcon gli animali. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici.Il complesso circense super confortevole, si trova presso parco divertimenti, via Scania. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni 17.30 e 21.15; domenica ore 15.30 e ore 17.30.Ilvanta di unounico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci. In pista si aprono le danze con un valzer di esibizioni: dalla cavalleria alle tigri bianche e maestosi leoni della domatrice Elisabetta Bizzarro; il duo mano a mano, premiato al Festival deldi Montecarlo, dei fratelli Dell’Acqua, Rony e Devis; Desiree Royal con il suo entusiasmante numero di hula hop e l’affascinante Soery Royal al cerchio; alta cavalleria con Genny Martino; i trapezisti, i flying olimecha; la bellezza tentacolare ed aerea di Desiree Pirlo, ai tessuti; divertimento con i clown Ardisson, luci e colori con Jason, il famoso uomo led.