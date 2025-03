Ravennatoday.it - Case sparse, Verlicchi (La Pigna): "Vendere le azioni Hera per finanziare l'estensione della rete idrica"

Leggi su Ravennatoday.it

"Non ci sono più scuse: Ravenna Holding ha tutta la disponibilità economica per erogare il contributo necessario a coprire i costi per l'alle". Così la consigliera comunale Veronica(La) chiede alla società partecipata del Comune di Ravenna.