Cascina Cuccagna a Milano opsita Il rito del jazz | quattro concerti dal 4 al 25 marzo

, 32025 – Tre formazioni composte da giovani talenti in ascesa e un duo di musicisti già affermati sono i protagonisti della rassegna "Ildel" organizzata alladidall’associazione culturale Musicamorfosi in collaborazione con I-e con il patrocinio del Municipio 4 del Comune digli appuntamenti per il mese dia partire da martedì 4, quando saranno di scena i Linda Melodia, progetto musicale di tropical/fusion che affonda le sue radici nella musica etnica e in particolare nella cultura capoverdiana. Dai brani tradizionali di questo affascinante Paese fino alle interpretazioni della leggendaria Cesária Evora la "Diva a piedi nudi", i Linda Melodia presenteranno un repertorio di brani in perfetto equilibrio tra passato, presente e futuro.