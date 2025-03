Laverita.info - Caro Tavares, per i suoi demeriti meritava di più

Carlosex amministratore delegato della ex Fiat, le scrivo questa cartolina per consolarla. Non riesco a capire, infatti, come non le abbiano dato quei 100 milioni di euro di liquidazione che erano stati annunciati dopo il suo addio a dicembre e che certamente, avendo distrutto il settore auto del nostro Paese.