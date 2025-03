Laspunta.it - Caro bollette, per la Federconsumatori “Misure insufficienti”

Leggi su Laspunta.it

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto contro il: una misura ancora insufficiente, che non fa altro che ampliare la platea del bonus energia (estendendola ai nuclei con Isee fino a 25mila euro), ma riducendone in maniera insoddisfacente e risibile la durata.Nel prossimo trimestre è stato annunciato dalla Presidente del Consiglio che “le famiglie con reddito fino a 25mila euro di Isee, quindi la stragrande maggioranza potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta” – presentando l’Isee. – Il “contributo che salirà fino a 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei fino a 9.530 euro”.“Un piccolo passo avanti, ma ancora inadeguato a rispondere in maniera efficace alenergia che, come dimostrano i dati odierni sull’inflazione, continua a trainare i prezzi al rialzo.