Carnival Circus ad Ostia, un tripudio di colori e musica

, 3 marzo 2025- La fitta e battente pioggia di sabato primo marzo ha costretto a rimandare gli eventi previsti tra il centro della cittadina lidense eponente, il tanto atteso, il carnevale trasversale ideato con il proposito di unire due luoghi rappresentativi della cittadina: piazza Anco Marzio e parco Willy Ferrero a piazza Gasparri, ha dunque subito una riorganizzazione.Rimandato il programma di sabato con la prevista parata artistica e interculturale che avrebbe unito le iconiche piazze Gli organizzatori dell’Associazione Culturale Zip Zone non si sono arresi e sono riusciti, in pochissimo tempo, a riprogrammare tutte le attività previste per il sabato al martedì grasso, già ricco di eventi. La festosa e colorata manifestazione, dove sono promessi giochi, laboratori creativi e spettacoli divertenti pensati appositamente per le famiglie, non andrà perduta, sarà riproposta nell’ultimo giorno di Carnevale.