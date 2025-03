Secoloditalia.it - Carnevale, un rito giovane con tremila anni di storia: cosa si nasconde dietro la maschera della trasgressione

Cheè il? Qual è il suo vero significato ? È rivoluzionario o conservatore? Trasgressivo o convenzionale? Passato indenne attraverso i processi di omologazione culturale, ilresiste malgrado tutto – con buona pace per la cultura woke e per il perbenismo del politicamente corretto – grazie alla sua immagine più ovvia e scontata, un po’ infantile, un po’ godereccia, caciarona e ridanciana,festa popolare, spesso occhieggiante al marketing terriale, a tratti anticonformista, non sempre consapevole di un proprio retroterra storico, mitico, culturale. Prendiamo quel che viene, senza peraltro sottovalutare certi “revival” segno di domande profonde, ancorché inconsapevoli,moderna umanità. Del resto il riso ètroppo seria ed importante per essere destinato esclusivamente agli sciocchi.