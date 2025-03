Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, folla da record. Oltre 10mila a Formigine

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carnevali danella nostra provincia. Tantissime le iniziative ieri, a partire dal capoluogo, ma anche a Piumazzo e. Proprio ai numeri di presenze sono stati eccezionali:persone lungo il percorso del corteo con una piazza piena di colori e l’amata Famiglia Pavironica. "Il nostro è ildei ragazzi: pensato per loro e con loro. In quest’atmosfera spensierata e gioiosa, siamo riusciti ad accogliere nel pomeriggio di domenica e lungo tutto il percorso dei carri più di diecimila persone. Ringrazio di cuore i volontari dell’associazione che organizza la manifestazione, i collaboratori comunali, chi ha garantito l’ordine pubblico e naturalmente tutti coloro che hanno partecipato in maschera. Aspetto tutti nuovamente martedì pomeriggio" è il commento della sindaca Elisa Parenti.