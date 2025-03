Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, un sogno a occhi aperti. Sui viali a mare “la giornata perfetta” con incassi da record

, 3 marzo 2025 – Che sarebbe stata la classica “”, ieri, lo si è capito sin dal mattino, quando alzando le tapparelle il sole ha invaso la camera. Quando aprendo la finestra il profumo di marzo e dici ha scaldato il viso ancora stropicciato dalla notte infinita di via Coppino; e poi uscendo di casa, fra auto posteggiate in ogni angolo (ad essere fiscali con le multe ci avremmo potuto finanziare un altro), abbiamo incontrato un fiume di persone giù dal cavalcavia, attraverso il Burlamacca, lungo via Mazzini. Assiepate in Cittadella o affacciate ai balconi degli hotel pieni come a Ferragosto. Il sole splende sul, pienone a: tutte le maschere Unadicosì, aggiustando l’ode al Molo dello scrittore Enrico Pea, “è un foglio da mille lire che arricchisce la cassaforte” del cuore dei viareggini, e da un milione di euro, invece, per il forziere di Burlamacco.