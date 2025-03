Lanazione.it - Carnevale di Follonica, ultimi verdetti. Vince il rione 167 Ovest

, 3 marzo 2025 – Il carro della 167e la mascherata a terra di Senzuno. Sono questi i vincitori delfollonichese annunciati ieri al termine dell’ultima sfilata nella cittadina del Golfo. La Coppa, invece, è stata assegnata alSenzuno e nel corso delle premiazioni Andrea Benini, presidente dell’Associazione, ha consegnato ai fratelli Matteo e Mario Buoncristiani una targa in memoria del babbo Mario. Per i carri, secondo posto ex aequo per quelli di Senzuno e Zona Nuova, mentre per le mascherate a terra piazza d’onore per Cassarello e terzo posto per la 167. Ha vinto dunque il carro sul tema “Il cuore oltre la pietra”, quello con Gargoyle, la creatura che veglia sulle antiche cattedrali osservando il mondo chiusi nel suo guscio, con un aspetto che incute timore.