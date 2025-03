Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di Ascoli, maschere e risate: da Sanremo al Pnrr. La cronaca nelle gag

Piceno, 3 marzo 2025 – L’abbondante pioggia di sabato e le previsioni meteo pessime, non hanno scoraggiato i gruppi mascherati deldiche hanno comunque riempito le vie e le piazze del centro storico per la prima giornata del Concorso Mascherato. Gag divertentissime, tanta allegria e anche un po’ di satira legata anche al maltempo con un personaggio in muta da sub, occhialini e pinne che si lamentava per l’assenza del preannunciato temporale. Molto apprezzati ‘Li Totera’ con Walter e Sergio Storoni, la gag ‘Pina e Coteca’ con un grande Claudio Tempera, ‘A recchie basse’, il gruppo ‘Roccaraso’ e bravi anche i ragazzi arrivati da Fermo guidati dall’artista Patrizio Moscardelli con la gag ‘Se me tuocc. sona’. Tanti anche i bambini mascherati inseritiCategorie G e Baby.