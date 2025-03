Udine20.it - Carnevale a Udine: in migliaia per vedere i carri. Le foto

Ilterminerà ufficialmente domani con il martedì grasso, ma entusiasmo e divertimento, complice il pomeriggio soleggiato, non hanno voluto farsi attendere e hanno invaso le vie del centro storicose già dal lunedì della vigilia, con il ritorno, dopo 15 anni, della sfilata deiallegorici.Un grande pomeriggio di divertimento quello che ha attraversato il centro storico della città, dove si sono riversatedi persone, soprattutto bambine e bambini in maschera, a riempire di colori e allegria il pomeriggiose.“Ancora una voltaha fatto da sfondo a una festa per tutti”, ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore a sviluppo economico e turistico Alessandro Venanzi. “Abbiamo voluto riportare con convinzione la sfilata deidiin centro storico e siamo stati davvero felici dicome la città si sia riempita per festeggiare.