Carnevale a Terracina martedì pomeriggio la festa in Piazza Mazzini

, 3 marzo 2025 – Colombina, Pulcinella, Arlecchino, Pantalone, Brighella e il Dottor Balanzone. Saranno le maschere della tradizione italiana ad accogliere bambini, giovani e meno giovani nelladiorganizzata dal Comune diin occasione del.L’appuntamento è per4 marzo dalle 14:30 alle 18:30 con ilItaliano in, che per l’occasione si trasformerà in un coloratissimo villaggio, a ingresso libero e aperto a tutti, con giochi, musica e tante maschere. Tra le tante proposte, ci sarà la divertente tombola di. E poi ancora l’area Re, con animazione, costumi e giochi, e un’area dedicata allo spettacolo e ai racconti per i più piccoli. Ci sarà anche un laboratorio creativo, un laboratorio per le bolle giganti e un’area origami.