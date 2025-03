Sportnews.eu - Carlos Alcaraz sicuro: “Il tennis continuerà ad evolvere”

Il fenomeno spagnolo è pronto per ripetersi ad Indian Wells, un anno dopo: dovrà sfruttare l’assenza di Sinner per accorciare in classifica(Instagram)Tre mesi per sfruttare l’assenza di Sinner e accorciare in classifica con l’obiettivo di tornare nuovamente numero 1 al mondo.non sta sicuramente vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera: negli ultimi mesi, specialmente dopo la vittoria a Wimbledon, non è più riuscito ad avere continuità nei risultati, soprattutto nei grandi eventi. La clamorosa eliminazione al primo turno degli Us Open per mano di Botic van de Zandschulp, il flop delle Finals dove è uscito nella fase a gironi e la sconfitta ai quarti di finale agli Australian Open per mano di un Novak Djokovic tutt’altro che al 100% hanno evidenziato più di qualche problematica nel fenomeno spagnolo, che ora ha il dovere di tornare ai suoi livelli.