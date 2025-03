Carlo Verdone ricorda Eleonora Giorgi | Sempre sorridente pur nel verdetto

Leggi su Open.online

Arriva puntuale il ricordo diparticolarmente attento alle donne che hanno arricchito la sua filmografia e certamente, la cui morte è stata annunciata questa mattina, che con il regista romano ha girato Borotalco e Compagni di scuola.è stata una delle attrici più determinanti nella sua filmografia. «Grazie amore mio – scrivesui propri canali social – per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremoti per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio.