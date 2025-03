Biccy.it - Carlo Verdone, il ricordo a Eleonora Giorgi

ha sceltoper due film iconici della sua filmografia: Borotalco (che le valse il David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista) e Compagni di Scuola. La sua scomparsa, quindi, non poteva che essere omaggiata dal regista che l’ha voluta ricordare su Instagram.“Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera” – ha scritto – “Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore.