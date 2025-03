361magazine.com - Carlo Conti compie il miracolo e salva la musica italiana da Carlo Conti

A Milano non esistono gatti randagi. Almeno, non esistono al centro, ma non esistono neanche nelle zone residenziali, quelli semicentrali, in una delle quali abito con la mia famiglia. Ci sono bar dove puoi andare col tuo gatto, immagino portandolo dentro una di quelle gabbiette di plastica o al limite al guinzaglio, salvo poi liberarlo una volta dentro, bar nei quali puoi andare anche se non hai un tuo gatto o non ne hai uno con te al momento, immagino che se ti stanno sul cazzo i gatti eviterai come la morte di andarci, ma non si sa mai, esistono un sacco di gatti dentro le case, li si vede a volte attraverso le finestre, perché a Milano oltre che i gatti non esistono quasi affatto anche le tende, come nei paesi del nord, ma non esistono gatti randagi, gatti che vivono per i fatti loro in strada, quelli che altrove sono accuditi dalle gattare.