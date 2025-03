Napolipiu.com - Caressa: “Secondo l’algoritmo, Napoli-Inter può finire pari. Possibile spareggio”

Leggi su Napolipiu.com

: “può”">Il giornalista Fabiovenuto durante Sky Calcio Club, ha analizzato la corsa scudetto trae Atalanta utilizzando un calcolo ponderato basato su algoritmo e calendario.Sulla proiezione della classifica finale:“Abbiamo fatto un calcolo ponderato, considerando calendario e distribuzione dei punti. L’giocherà una partita contro le prime quattro, tre partite contro squadre in zona coppe (dalla quinta posizione fino alla Roma), tre contro squadre tranquille e quattro contro squadre in lotta per la salvezza. Ilha sei partite contro il gruppo salvezza e le ultime sette gare molto favorevoli. L’Atalanta avrà una gara contro il gruppo scudetto, sei contro il gruppo coppe, una contro una squadra tranquilla e tre contro squadre in lotta per non retrocedere.