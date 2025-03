Chietitoday.it - Cardiologie della provincia di Chieti: "Nessun disagio, trovato l'accordo con i neo specialisti"

Leggi su Chietitoday.it

Non ci saranno disagi nelledi. È stato, infatti, superato l’impasse che aveva impedito la stipula di nuovi contratti per gli ex specializzandi divenuti ora, assunti a tempo determinato nelle more del concorso prossimo a essere espletato nel giro di.