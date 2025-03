Anteprima24.it - Cardarelli, nuovo ambulatorio e al via lavori per corridoi aerei

Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato inaugurato oggi dal direttore generale delAntonio d’Amore e dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ilPadiglione G, sede del Polidell’ospedale principale di Napoli. Ospiterà tutte le attività sinora svolte al Padiglione Palermo ma in spazi più ampi e confortevoli, dotati di tecnologie all’avanguardia, con 35 ambulatori dedicati a 25 diverse specialità. Aperto a tutti i cittadini tramite Cup (Centro Unico Prenotazioni) per prime visite, controlli ed esami strumentali, ha al suo interno anche una sala operatoria per piccoli interventi chirurgici. Solo nell’ultimo anno, 2024, l’ospedale napoletano ha infatti erogato ben 258mila prestazioni ambulatoriali. Spesso, il percorso ambulatoriale è il primo passaggio di una presa in carico ospedaliera che prevede ricoveri e, quando necessario, interventi chirurgici.