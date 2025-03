Rompipallone.it - Capolinea Milan, pioggia di fischi e separazione inevitabile: è tutto già scritto

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 3 Marzo 2025 9:47 di AlessiaIlè sprofondato in un momento buio e complicato, ma c’è anche chi è arrivato al: la.Ilsta vivendo un momento decisamente buio di una stagione che è stata fin dall’inizio complicata. Nonostante alcuni sprazzi di luce, per il resto fin qui ci sono stati per lo più momenti di totale oscurità. Una situazione questa che non solo pesa sull’intero ambiente, ma anche e sopratsulla classifica.Con tre sconfitte consecutive, ilsi è allontanato ancora di più dal quarto posto e, se la Juventus dovesse vincere a Verona, la distanza dalla zona Champions League diventerebbe di 11 punti. Un abisso. Il clima che si respira non è perciò assolutamente dei migliori e c’è chi più di altri è inevitabilmente arrivato al