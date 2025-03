Juventusnews24.com - Canovi difende Thiago Motta: «Accanimento nei suoi confronti. Chi lo critica dimentica tutte queste attenuanti»

di Redazione JuventusNews24: le dichiarazioni dello storico agente del tecnico della JuventusDario, storico agente e padre del procuratore attuale di, ha parlato così a TMW. Le sue dichiarazioni sul momento del tecnico della Juve.– «Io ho sempre detto che in Italia abbiamo bisogno di due sport nazionali: uno è creare l’idolo, il mito, l’eroe; l’altro, il nostro preferito, è cercare di distruggerlo. Rispondo dicendo che la Juventus è ancora ai piani alti della classifica e che, quando la si, non si tiene conto delleche ha avuto in questa stagione, a partire dagli infortuni. Nessuno si ricorda che la Juve gioca senza quattro difensori e che molti calciatori importanti, come Nico Gonzalez e Koopmeiners, hanno avuto infortuni già all’inizio.