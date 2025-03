Fanpage.it - Cani e gatti, cosa vuol dire “adozione del cuore” e perché questo termine viene così spesso utilizzato

Un messaggio che nasce con un buon intento: mettere in evidenza casi di animali con un vissuto particolare, anziani o anche malati. Ma questi appelli a volte non riportano le caratteristiche del cane quando ad esempio manifesta un disagio comportamentale. Astare attenti in modo tale da non rischiare che l'animale e la famiglia non vivano la relazione nel modo migliore, con il primo che poifinisce di nuovo inle.