Cane intrappolato nella tana di una volpe, volontari e vigili del fuoco al lavoro per salvarlo

Montespertoli (Firenze), 3 marzo 2025 – Ore d’ansia per unin località Ponterotto, tra i Comuni di San Casciano e Montespertoli. L’animale è rimastoall’interno delladi unae non riesce più ad uscire in autonomia. Il fatto è accaduto intorno alle 11 di stamani, 3 marzo. Ilera impegnato in una battuta di caccia di selezione alla. Stando a quanto ricostruito, avrebbe seguito la preda all’interno della, ma non sarebbe più riuscito ad uscirne. Il padrone ha immediatamente allertato idel, giunti sul posto insieme alla polizia municipale di Montespertoli. Ilè stato individuato grazie al segnale gps presente sul collare, ma non è semplice raggiungerlo. Per questo è stato impiegato anche un escavatore. Le operazioni vanno avanti ormai da ore.