Camion in fiamme sull’autostrada A4 | 10 chilometri di coda tra Brescia e Desenzano

del Garda, 3 marzo 2025- Mattinata difficile lungo l’Autostrada A4 nel tratto compreso tracentro edel Garda, dove è stata imposta l’uscita obbligatoria dopo l’incidente occorso ad unche ha preso fuoco attorno alle sei e mezzo di questa mattina per motivi ancora da chiarire, forse legati a un cortocircuito. L’autista è riuscito ad accostare e a scendere. Ad aggravare la situazione è stato il carico: ovvero della legna, che ha contribuito ad alimentare il rogo. Per consentire lo spegnimento e gli interventi di soccorso è stato necessario impedire il transito. Le conseguenze per la circolazione sono state tante. Lungo la Serenissima, in entrambe le direzioni si sono create code di quasi dieci. La zona dell’hinterland diè risultata completamente congestionata dai veicoli.