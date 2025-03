Thesocialpost.it - Camion contro due auto, incidente spaventoso: il bilancio è terribile

Leggi su Thesocialpost.it

Unstradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale Aurelia, tra Imperia e San Lorenzo al Mare. Sono rimaste coinvolte duemobili e un, che sembra aver colpito una delle vetture con un impatto devastante.Stando alle prime ricostruzioni, un’che viaggiava verso ovest avrebbe improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta. Il, che stava arrivando da est, ha a sua volta perso illlo, finendo per colpire un’altra vettura in pieno.Tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo molto grave. Tra i feriti c’è un uomo di 55 anni, elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona in codice rosso, con un grave trauma cranico. L’entità delle sue ferite ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato direttamente sulla strada per garantire il trasporto rapido in ospedale.