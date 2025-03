Thesocialpost.it - Caltanissetta, investe 15enne sulle strisce e poi fugge: ragazza trasportata in ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

Unadi 15 anni è stata investita questa mattina mentre attraversavapedonali a, nei pressi della scuola che frequenta. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino in via Rosso di San Secondo, quando un motociclista l’ha travolta senza fermarsi a prestare soccorso.Il conducente, alla guida di una moto da cross, si è dato alla fuga immediatamente dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la giovane prima di trasportarla all’Sant’Elia in codice giallo. Laha riportato un trauma alla gamba, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.Anche la polizia municipale è giunta sul luogo dell’incidente per gestire il traffico, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per individuare il responsabile.