Caltanissetta, 15enne investita mentre va a scuola: motociclista in fuga

Questa mattina, in via Rosso di San Secondo a, una ragazza di 15 anni è stata travolta da unattraversava sulle strisce pedonali per recarsi a. L’uomo alla guida del mezzo non si è fermato ed è fuggito subito dopo l’impatto.I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto e hanno trasferito la ragazza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con un codice giallo. Nel frattempo, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente,la polizia è intervenuta per gestire la circolazione stradale. La quindicenne ha riportato un trauma alla gamba. Intanto, è in corso la ricerca delfuggito dopo l’impatto.L'articolova ainproviene da Dayitalianews.