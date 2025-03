Inter-news.it - Calhanoglu, le chance per Feyenoord-Inter. Una speranza su Carlos Augusto

Hakanci sarà in? Ecco le probabilità di rivedere il regista turco nella gara di Champions League. Certe le tempistiche per.IL REGISTA TURCO – Dopo le novità sull’infortunio e sui tempi di recupero di Federico Dimarco, arrivano aggiornamenti anche su altri due uomini di Simone Inzaghi ancora acciaccati. Si tratta di Hakan, uscito dolorante dopo il primo tempo di Napoli-, e, fermo ai box da più tempo. Il regista turco, fortunatamente, non preoccupa particolarmente. Per lui, infatti, non si tratta di un vero e proprio infortunio ma di una semplice botta, che avrebbe potuto peggiorare forzando la permanenza in campo al Maradona. Il dubbio, attualmente, è seriuscirà ad essere tra i titolari di, sfida in programma mercoledì.