Internews24.com - Calhanoglu Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi e per i tifosi: solo una botta! Ci sarà col Feyenoord. Le ultime

Leggi su Internews24.com

di Redazionedipere per iuna! Cicol. Lesulle sue condizionidiin casaper le condizioni di Hakan. Il regista turco, da poco rientrato da un infortunio, era uscito dal campo contro il Napoli per via di unaricevuta nel primo tempo. La Gazzetta dello Sport spiega come per il regista disi sia trattata di una semplicee di come il giocatore mercoledìregolarmente in campo contro ilin Champions League.– «In mezzo, invece, almeno una certezza sembra tornare: quella di Calha erauna, il turco oggi è di nuovo in gruppo».LE PAROLE DIIN CONFERENZA DOPO IL NAPOLI – «Dimarco enon stanno bene, per Dimarco non dovrebbe essere nulla di grave.