Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 3 al 9 marzo. Programma, tv, streaming

fitto nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9per quanto riguarda le discipline olimpiche. Focus in particolare suglidella neve (il ghiaccio tornerà a metà mese con i Mondiali di short track, speed skating, curling e pattinaggio di figura), con tanti eventi di primo livello tra circuiti di Coppa del Mondo e rassegne iridate.Proseguono nei prossimi giorni a Trondheim i Mondiali di sci nordico, con l’assegnazione degli ultimi 14 titoli tra salto con gli sci, combinata nordica e sci di fondo. Fari puntati anche sui Mondiali di sci alpinismo in Svizzera, mentre oltreoceano si apriranno nel weekend a Lake Placid i Mondiali di bob e skeleton. Italia che spera di raccogliere risultati di peso come di consueto nella Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche nel biathlon e nello snowboard.