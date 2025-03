Oasport.it - Calendario Europei atletica indoor 2025: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Da giovedì 6 a domenica 9 marzo si svolgeranno glidi Apeldoorn, il primo dei due grandi eventi internazionali previsti in questa stagione dileggera al coperto (il successivo sarà il Mondiale in sala di Nanchino dal 21 al 23 marzo). Tutto pronto dunque nella località dei Paesi Bassi per una rassegna continentale che promette spettacolo grazie alla partecipazione di tanti big globali della disciplina.L’Italia si presenterà alla kermesse neerlandese con un’ambiziosa spedizione di 39 atleti (20 uomini e 19 donne) per provare ad incrementare il bottino dell’ultima edizione (2 ori e 4 argenti due anni fa a Istanbul) e confermare i buoni riscontri delle scorse settimane. Tra i possibili candidati al titolo europeo dobbiamo citare sicuramente Leonardo Fabbri nel getto del peso, il bronzo olimpico Mattia Furlani nel salto in lungo, i triplisti Andy Diaz e Andrea Dallavalle, Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli e Larissa Iapichino nel lungo.