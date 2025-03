Quotidiano.net - Calenda scende in piazza: “Subito l’esercito europeo. Dazi contro quelli Usa”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 marzo 2025 – “Le due cose che farei domani sonoe rispondere a Donald Trump che se mette itassiamo le big tech americane”. E questo è anche il messaggio che Carloe Azione hanno voluto dare con le manifestazioni che si sono svolte ieri in diverse città. Senatore, come sono andate le mobilitazioni? “Insospettabilmente bene. Abbiamo fatto 33 piazze in tutta Italia.Santi Appostoli a Roma era stracolma. L’obiettivo era dire chiaro che non vogliamo essere vassalli di Putin e di un predatore americano come il presidente Trump. Vogliamoun’Europa politica e una difesa comune europea”. Dopo lo sin mondovisione, anche il presidente ucraino Zelensky sembra tornato a più miti consigli nella consapevolezza dell’aiuto indispensabile degli Usa.