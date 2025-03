Dailymilan.it - Calciomercato Milan, corsa a due per il nuovo direttore sportivo: Zlatan Ibrahimovic chi sceglierà?

In vista delilha bisogno di un, èa due al momento su chi ricadrà la scelta diIlè pronto a rinnovare l’organigramma con l’innesto di un. Le delusioni di questa stagione devono restare un caso e ildeve tornare a lottare per palcoscenici importanti e per farlo non può sbagliare la scelta del.Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, èa due per quel ruolo che in casamanca davvero da tempo. Fabio Paratici ex Juventus e Igli Tare ex Lazio. L’ex Juventus nel suo palmares vanta 19 titoli inun decennio alla Juve è una figura con riconoscibilità europea. Oggi è al Tottenham, che lo tratterebbe volentieri anche in futuro, e ha altre opzioni internazionali.