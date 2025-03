Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Vlahovic e Cambiaso prossimi all’addio, occhi puntati su Coppola

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Segui con noi tutte le trattative diin tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIlnon si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e uno al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime: SABATO 1 MARZO 2025Ultimissime: VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2025Ultimissime: GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2025Ultimissime: MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2025Ultimissime: MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025Ultimissime: LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2025Ultimissime: DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025Ultimissime: SABATO 22 FEBBRAIO 2025Ultimissime: VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2025UltimissimeUltimissime: LUNEDÌ 3 MARZO 2025Kolo Muanintus, via all’operazione riscatto: ecco l’ultimissima idea per strappare il sì del PSG.