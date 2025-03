Internews24.com - Calciomercato Inter, procedono i contatti con l’entourage di un difensore di Serie A! Ecco cosa filtra

di Redazionecondi undiA!sulla situazione legata al giocatoreNuovo nome per quanto riguarda il, che soprattutto per quanto riguarda la difesa, è sempre alla ricerca di talenti nuovi da inserire nella rosa nerazzurra, soprattutto nella prossima sessione d’estate. Tra i tanti nomi fatti in questi mesi, un altro profilo è stato aggiunto recentemente nel taccuino del club.Koni De Wè uno dei nuovi nomi inseriti nella lista di Ausilio e Baccin per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Ilclasse 2002 ha catturato l’attenzione degli osservatori nerazzurri, che lo hanno seguito da vicino nella sfida tra Genoa ed Empoli. Tuttavia, l’esse dell’per il giovane belga non è recente: secondo RMC Sport, itra il club milanese edel giocatore vanno avanti già da diversi mesi.