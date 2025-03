Internews24.com - Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: Ausilio si iscrive alla corsa per una vecchia fiamma dei nerazzurri!

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper lasiper unadei! Ecco di chi si trattaGli uomini dellavoranoricerca di profili sui quali investire per l’anno prossimo, consapevoli che uno dei ruoli in cui occorreràvenire maggiormente sarà quello della, reparto da ringiovanire. Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato di unaggiunto nella lista di Piero. Si tratta di Oumar Solet dell’Udinese, che in realtà era nel mirino deigià ai tempi del Salisburgo.– «Tra queste oltre ai vari Beukema, Hien e Gila, si è aggiunto anche Solet. Il centrale dell’Udinese (classe 2000), arrivato a parametro zero dal Salisburgo, ha avuto subito un ottimo impatto in serie A.