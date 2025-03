Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: nuovo nome per la difesa nerazzurra

Leggi su Internews24.com

di RedazioneEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime-VENERDI’ 28 FEBBRAIOUltimissime– DOMENICA 2 MARZOUltimissime– SABATO 1 MARZOUltimissime– VENERDI’ 28 FEBBRAIOUltimissime– GIOVEDI’ 27 FEBBRAIOUltimissime– MARTEDI’ 25 FEBBRAIOUltimissime– LUNEDI’ 24 FEBBRAIOUltimissime– DOMENICA 23 FEBBRAIOUltimissime– VENERDI’ 21 FEBBRAIOUltimissime– GIOVEDI’ 20 FEBBRAIOUltimissimeUltimissime– LUNEDI’ 3 MARZOper la: Ausilio si iscrive alla corsa per una vecchia fiamma dei nerazzurri!Gli uomini dellavorano alla ricerca di profili sui quali investire per l’anno prossimoUltimissime– DOMENICA 2 MARZOSucic, 80 minuti in campo nel pareggio della Dinamo Zagabria contro l’HajdukSucic, 80 minuti in campo nel pareggio della Dinamo Zagabria contro l’Hajduk.