Calcio il Milan sprofonda Conceicao | Momento difficile

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 mar. (askanews) –sprofondo rosso. La Lazio vince a San Siro al 98? con un rigore di Pedro e i rossoneri a vanno a -9 dal 4° posto dei biancocelesti (in attesa di Juve-Verona) dopo il terzo ko di fila in campionato. Dia subito vicino al vantaggio, Pavlovic sfiora l’autorete. La sblocca il tap-in di Zaccagni. Conceição inserisce Joao Felix al posto di Musah prima dell’intervallo, ma a sfiorare il gol è ancora Zaccagni. Nella ripresa chance per Joao Felix e nuovamente il capitano della Lazio. Rosso diretto a Pavlovic al 67?, Chukwueze pareggia ma al 98? Pedro trasforma il rigore causato da Maignan. “Ilnon è facile – le parole di Sergioa fine gara – i giocatori sentono ciò che c’è intorno al club. C’è solo una strada: lavorare e mettere il massimo dell’orgoglio per questi colori facendolo tutti i giorni.