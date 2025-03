.com - Calcio / Eccellenza e Promozione, regolamento under: nelle Marche resta tutto invariato

Nonostante l’apertura della Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionaleha scelto la continuità: nei campionati l’obbligo di schierare i fuoriquota resterà in vigoreVALLESIONA, 3 marzo 2025 – Di recente, la LND ha annunciato una modifica regolamentare che, a partire dalla stagione 2025-2026, avrebbe eliminato l’obbligo di impiegare giovani calciatorisquadre. Tuttavia, la decisione finale è stata demandata ai singoli Comitati Regionali, esi è scelto per mantenere le regole correnti anche nella stagione in corso.Con il Comunicato Ufficiale n. 340 del 25 febbraio, il Comitato Regionale ha confermato che le squadre didovranno continuare a schierare almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2006 e uno dal 1° gennaio 2007 in distinta.©riproduzione riservataL'articoloproviene da Lo sport della Vallesina.