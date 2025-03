Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Cenaia vince il derby ed è secondo

Pisa 3 marzo 2025 – Quattordici reti realizzate nella venticinquesima giornata di, cinque pareggi di cui ben tre a reti bianche e tre vittorie esterne. Nessun successo corsaro in una giornata che ha decretato la vittoria del Camaiore che la prossima stagione disputerà la serie D. Ilha vinto come da pronostico ilcontro una Cuoiopelli che comunque non ha mai mollato. La doppietta di Neri e la rete di Apolloni hanno deciso la sfida nonostante il gol ospite di Ferraro sudi rigore per il momentaneo pareggio (3 – 1). La squadra di mister Sena aggancia così la Sestese alposto con quarantatre punti. Per la Cuoiopelli i punti sono sempre cinque con la retrocessione in Promozione certificata. Questo il tabellino della sfida.: Baglini, Solimano (Goretti), Di Bella (Pecchia), Remorini, Signorini, Puleo, Papini (Gronchi), Marcon, Canessa (Ferretti), Neri F.