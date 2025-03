Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: Urbino che vittoria!

Pisa 3 marzo 2025 – Un campionato di Promozione ricco di colpi di scena in vista del rush finale che si preannuncia emozionate ed incerto. La Real Cerretese è la grande favorita col 3 – 0 rifilato al Viaccia che la manda in fuga vista la sconfitta delle inseguitrici. Il San Giuliano cade a Larciano per 2 – 1. Iniziale vantaggio della squadra di mister Roventini con Benedetti, ma prima Tafi e poi Tersigni al minuto ottantanove ribaltano la sfida a favore dei padroni di casa (2 – 1). Tre punti per mister Cerasa e delusione per il San Giuliano. Ecco il tabellino. Larcianese: Cirilli, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi, Ba (Maarouf)gni, Lo Russo (Iannello D.), Sarti (Capetta), Ba, Ferraro (Romani), Mori Mi. (Tersigni). A disposizione Cannizzaro, Vallesi, Seghi, Andreozzi. All. Cerasa San Giuliano: Gaffino Rossi, Gremigni, Lici (Lorenzini), Ghelardoni A.