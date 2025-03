.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 18^ giornata del girone D

Il Cus Ancona vince a Fano ed esce dalla zona play-off. Mernap Faenza a 5 punti dalla vittoria del campionato. I quattro convocati anconetaniRappresentativa Marche alla Futsal Future Cup VALLESINA, 3 marzo– Sicuramente è stata una 18^positiva per le squadreProvincia di Ancona impegnate nel campionato nazionale diB dia 5 nelD. Vi abbiamo già parlatovittoria dello Jesi contro il Città di Chieti, che ha portato i leoncelli al secondo posto in classifica, a -8 dalla capolista Mernap Faenza vincente contro il Cus Macerata per 4-1. A quattro giornate dalla fineregular season ai faentini basterà conquistare 5 punti per ottenere la promozione inA2. Nel turno di riposo del Corinaldo, che scivola al quarto posto per via proprio del successo dello Jesi, vince anche il Cus Ancona.