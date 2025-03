Oasport.it - Calcio a 5: Napoli bloccato, Feldi Eboli che torna in testa. Pazzo turno in Serie A

LaA 2024-2025 dia 5 continua a regalare gol, emozioni e ribaltoni ai suoi appassionati. Anche la 21esima giornata ha seguito questo copione: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.Ilcapolista viene fermato 2-2 dalla Fortitudo Pomezia subendo inil sorpasso di unacapace di battere 5-1 l’Italservice Pesaro.Vittoria pesantissima per il Genzano, che si impone 2-3 sul campo dell’Active Network, mentre a dettare legge in casa sono state la Roma, addirittura con un larghissimo 11-3 nel posticipo contro la Sandro Abate, l’L84 Torino e la Meta Catania, quest’ultime abili nel regolare con un doppio 5-2 rispettivamente il Petrarca e lo Sporting Sala Consilina.Il risultato preferito è proprio il 5-2, che si è ripetuto in altre due sfide: Treviso-Benevento, in favore dei veneti, e Manfredonia-Cosenza, con il blitz a domicilio dei calabresi.