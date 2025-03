Forlitoday.it - Calcio a 5, il Pro Patria schianta il Forlì: il divario con la zona playout si assottiglia

Leggi su Forlitoday.it

Il Pro, pur privo di due pezzi da novanta come Terranova e Guerra, parte forte e non lascia scampo al, che non riesce mai a entrare in partita. I padroni di casa fanno la voce grossa fin dall'inizio, prendendo in mano il gioco con autorità e chiudendo la prima frazione con un 5-0 che.