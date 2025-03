Cahill | Sinner molto maturo per la sua età l’Italia è orgogliosa di lui

Leggi su Sportface.it

Darren, coach di Jannik, ha rilasciato una lunga intervista al “Tennis Insider Club Podcast”, condotto dalla tennista francese Caroline Garcia. Una lunga chiacchierata in cui ha raccontato diversi retroscena sul numero uno del mondo, elogiato anche per la sua maturità: “Ci sono giocatori che riescono a non portarsi i problemi della vita di tutti i giorni in campo, riescono a separare le cose. Jannik lo fa, il suo scopo è competere, giocare e divertirsi. È un ragazzoper la sua età, sotto molti aspetti. Ma è comunquegiovane e ha bisogno di vivere. È fondamentale che i giovani siano loro stessi, devono poter vivere la loro vita senza che il tennis li consumi completamente. Se tutto ruota attorno al tennis, reggi per qualche anno ma poi finirai per odiarlo”.“Una cosa incredibile che mi ha detto Jannik – prosegue– è ‘non preoccuparti delle critiche di coloro da cui non accetteresti consigli’.