Cadavere nell’Adda | È della baby sitter uccisa Era scomparsa a gennaio

e Nicola Palma La certezza scientifica arriverà solo dal test del Dna, ma gli inquirenti non hanno dubbi: èquarantenne salvadoregna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle ilsegnalato nella tarda mattinata di ieri da due pescatori sotto un ponte del fiume Adda, in provincia di Lodi, vicino all’argine destro del corso d’acqua, incastrato sotto un tronco. L’assenza di altre denunce per donne scomparse, la corporatura simile e la presenza di una valigia accanto al corpo hanno subito fatto pensare allaassassinata nella notte tra il 24 e il 25dal compagno connazionale Pablo Gonzalez nel monolocale che condividevano in uno stabile in zona Bicocca a Milano. La quarantenne non aveva tatuaggi né segni particolari, se non un piccolo rigonfiamento tra l’occhio sinistro e il naso, simile a un neo, riscontrato pure sulripescato a metà pomeriggio dai sommozzatori dei vigili del fuoco.