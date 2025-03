Thesocialpost.it - Cadavere carbonizzato trovato in un cimitero: aperte le indagini

Unè stato scoperto questa mattina, lunedì 3 marzo, all’interno deldi Gattinara, in provincia di Vercelli. A fare la macabra scoperta sono stati gli addetti ai lavori, che all’apertura dei cancelli hanno notato il corpo completamente bruciato e hanno immediatamente dato l’allarme.Leggi anche: Spara al genero perché ha tradito la moglie: fuga finita per Alex Lucchesi, lo hannocosìSul posto forze dell’ordine e 118Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, l’identità della vittima resta sconosciuta: le condizioni in cui è statoil corpo renderanno necessari accertamenti approfonditi per l’identificazione.